Bolide illumina la serata di sabato, in Umbria e nelle Marche. Sono stati in tanti ad aver visto la stella cadente più bella di quest’estate. Un bolide ha attraversato il cielo notturno illuminandolo in maniera spettacolare. E’ accaduto sabato sera, attorno alle 21. C’è anche chi racconta di aver sentito un boato: è possibile, quando un oggetto come questo dà spettacolo. Le segnalazioni sono arrivate dall’Umbria, Toscana centrale, Marche, ma anche Liguria e vaste zone del Nord. Uno spettacolo durato diversi secondi stando a molte testimonianze, con colori dal bianco al verde smeraldo fino all’azzurro e all’arancione.

Il meteorite – riporta il sito ilmeteo.it – quando assume le caratteristiche di bolide può raggiungere in ingresso nell’atmosfera anche la velocità di oltre 70 km al secondo vale a dire 250.000 km/h: a tale velocità i gas si ionizzano per l’attrito e il bolide appare così luminoso creando quella caratteristica scia che noi chiamiamo stella cadente. Orbene, tale fenomeno di fatto ha generato la più luminosa stella cadente di questa Estate 2018