Agosto a caccia di Stelle Cadenti in tutta Italia, ecco gli eventi dove ammirarle

I consigli e le informazioni utili per ammirare le piogge di meteore di agosto e gli eventi organizzati da Astronomitaly in Italia per esprimere un desiderio e osservare gli oggetti celesti più belli dell’estate

Notti d’estate a ritmo di stelle e desideri: il mese di agosto 2018 è pronto per regalare un grande spettacolo a chi vorrà alzare gli occhi al cielo e perdersi tra le sue meraviglie.

Per chi volesse avventurarsi da solo alla ricerca delle stelle cadenti e dei cieli stellati, Astronomitaly ha stilato una lista di luoghi ideali in cui guardare le stelle, in virtù del basso livello di inquinamento luminoso che li caratterizza, e una guida su quando e come godere al meglio di questo spettacolo naturale che ci regala il cielo notturno d’estate.

Per vivere invece queste emozioni in compagnia e guidati da un esperto Astronomitaly ha organizzato numerose serate in diverse parti d’Italia da Nord a Sud, in stretta collaborazione con i partner locali.

Ogni appuntamento si propone quale occasione per valorizzare le bellezze del territorio attraverso l’osservazione astronomica guidata, ad occhio nudo e con un telescopio professionale, in un connubio ideale con l’enogastronomia, le escursioni nella natura ed il soggiorno inluoghi di relax.

Si comincia il 3 Agostocon le “Grigliate Astronomiche” al Castello di Petroia a Gubbio, in provincia di Perugia – rassegna giunta alla sua quarta edizione – gustando le specialità gastronomiche umbre e compiendo un “viaggio spaziale” in una location certificata tra “I cieli più belli d’Italia”.

Si prosegue il 4 Agosto nell’area dei Castelli Romani, in provincia di Roma, con il rinomato appuntamento estivo “Calici sotto le Stelle”a Velletri: un’ottima occasione per degustare i prelibati vini delle migliori cantine della zona e al contempo ammirare le bellezze del cielo stellato.

Arriva il 10 Agosto con la tanto attesa notte delle stelle cadenti di San Lorenzo: i telescopi di Astronomitaly saranno puntati verso il cielo in ben cinque appuntamenti in varie parti d’Italia.

In Toscana il 10 Agosto si rinnova per il secondo anno consecutivo la “Notte di San Lorenzo a Petra“, nel Borgo di Suvereto, in provincia di Livorno, dove sarà possibile vivere un’esperienza unicanell’azienda agricola Petra Wine con visita alla cantina, degustazione e osservazione astronomica.

Il cielo stellato della Toscana sarà protagonista il 10 Agosto anche con la “Notte di San Lorenzo a Pagani de Marchi”, presso l’azienda agricola Pagani de Marchi a Casale Marittimo, in provincia di Pisa, con visita in cantina, aperitivo e cena in giardino ammirando le bellezze del firmamento.

Nel cuore delle Alpi friulane il 10 Agosto sarà possibile godere dello spettacolo del cielo al Meublè Pa’ Krhaizar, a Sauris in provincia di Udine, in una struttura tra “I cieli più belli d’Italia” e nell’ambito della rassegna “Weekend di Stelle in Friuli” tra natura, gastronomia e stelle in un soggiorno di relax.

Immancabile il 10 Agosto anche l’ultimo appuntamento dell’estate con le “Grigliate Astronomiche“ al Castello di Petroia, a Gubbio in provincia di Perugia, dove si potranno gustare le bontà gastronomiche umbre e osservare le stelle sotto uno tra“I cieli più belli d’Italia”.

Non poteva mancare il Sud con le sue bellezze, le sue bontà e le sue stelle: il 10 Agosto l’appuntamento è in Sicilia presso l’Agriturismo Casalicchio aCammarata, in provincia di Agrigento, con cena a bordo piscina a base di prodotti locali, intrattenimento musicale e osservazionedel cielo stellato.

Le emozioni continuano l’11 Agosto con la consueta rassegna dei “Weekend di Stelle in Abruzzo”, presso l’Agriturismo Lo Scoiattolo a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo,con tipicità abruzzesi, osservazione astronomica, pernottamento con colazione e osservazione diurna del Sole.

L’11 Agosto l’Abruzzo è protagonista anche con un evento a contatto diretto con la natura: “AstroTrekking sul Gran Sasso”, un’esperienza con escursione naturalistica e osservazione delle stelle.

Sempre l’11 Agosto è di nuovo la volta della Toscana con “Stelle cadenti in Maremma”, una serata da trascorrere con buffet, degustazione di vini e cielo stellato presso l’azienda vitivinicola Poggio la Lunaa Scansano, in provincia di Grosseto, tra le colline della Maremma Toscana.

Il 13 Agosto ed il 17 Agosto sarà possibile ammirare le stellein provincia di L’Aquila con “AstroTrekking a Civitella Alfedena”, un’esperienza che coniuga trekking e astronomia.

Un altro consueto incontro con le stelle arriva il 18 Agosto in Campania, sul molo di Acciaroli, uno dei Borghi più belli d’Italia in provincia di Salerno, dove si terrà la “Sotto le Stelle del Cilento ad Acciaroli“, con visione del sole che tramonta sul mare e osservazionedel cielo stellato.

Si prosegue il 24 Agosto con un altro appuntamento tra terra e cielo: “AstroTrekking a Pescocostanzo” che avrà luogo a Pescocostanzo, un altro fra i Borghi più belli d’Italia, in provincia di L’Aquila.

Per chiudere il mese con gli occhi all’insù, il 25 Agosto sarà possibile emozionarsi sotto le stelle ancora una volta in Abruzzo, in provincia di L’Aquila,con l’“AstroTrekking a Civitella Alfedena”.

