Calcio, serie B, finisce male per il Perugia, vince il Cittadella

PERUGIA – Perugia-Cittadella termina 1-3 in favore della formazione di Venturato che sale al quarto posto con 38 punti. Il Cittadella dunque sbanca in trasferta sul campo del Perugia nel 24/o turno di serie B. Il Perugia dopo due partite senza subire gol ne prende tre in casa dal Cittadella. In avvio i padroni di casa fanno la partita con Bandinelli e Kouan. Il Cittadella in ripartenza sblocca al 20′: cross di Benedetti dalla fascia, a centro area c’è Kouame che di testa supera Leali.

Al 32′ Breda deve fare a meno anche di Volta, sostituito dal neoacquisto Nura. Al 42′ Cerri pareggia di testa raccogliendo una punizione di Pajac. Nuovo vantaggio veneto nella ripresa, con Schenetti che imbambola la difesa biancorossa al 55′ . Il Perugia prova a reagire, ma in un secondo tempo nervoso trova un gol annullato (al 75′ , per fuorigioco) e un cartellino rosso per Belmonte. Ne approfitta il Cittadella, che sigla il definitivo 3-1 all’ 83′ con Strizzolo che sfrutta una imprecisione di Leali.

Il Perugia chiude la giornata “no” in nove per l’ espulsione nel finale di Gonzalez.

Le formazioni

Perugia (3-5-2): Leali; Volta, Dellafiore, Belmonte; Del Prete, Kouan, Colombatto, Bandinelli, Pajac; Cerri, Di Carmine.

Allenatore: Roberto Breda.

A disposizione: Nocchi, Santopadre, Germoni, Gonzalez, Nura, Zanon, Gustafson, Bianco, Buonaiuto, Mustacchio, Terrani.

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti; Settembrini, Iori, Pasa; Schenetti; Kouamé, Vido.

Allenatore: Roberto Venturato.

A disposizione: Paleari, Pezzi, Pelagatti, Liviero, Adorni, Lora, Bartolomei, Strizzolo, Arrighini.

Arbitro: Marini di Roma