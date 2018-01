Stazioni ferroviarie sotto controllo per le festività, Polfer in azione

ANCONA – 2127 persone identificate delle quali 517 extracomunitarie, 8 persone indagate, 1 arrestato, 1 minore rintracciato, 91 treni scortati, 531 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 44 servizi di pattuglia automontata, per la vigilanza agli scali ferroviari sprovvisti di presidi fissi di polizia.

Sono i dati della attività della Polizia ferroviaria del Compartimento per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo con sede ad Ancona. Polfer ha messo in campo tutte le risorse disponibili per garantire sicurezza a quanti hanno scelto il treno per spostarsi durante questo periodo di feste e raggiungere i propri cari.

Le stazioni diventano, infatti, luogo di partenza e di arrivo per un numero di viaggiatori enormemente superiore all’ordinario, che si traduce in un supplemento di lavoro per gli operatori della Polizia Ferroviaria, già particolarmente intenso in questi ultimi anni a causa dell’emergenza terrorismo dovuta agli attentati posti in essere in Europa da esponenti del fanatismo islamico.