Nasce Lega Giovani, in tanti, anche umbri per il cambio di nome

“Lega giovani” – e arrivano da tante regione, Lazio, Calabria, Abruzzo e la nostra Umbria -, quei giovani che, coordinati da Andrea Crippa (commissario dei giovani padani), han deciso di cambiare nome. Il loro “commissario“, intervistato dal Corriere della Sera e riportato dall’Agenzia nazionale di stampa associata, dice che i numeri sono “importanti” e “avrebbe poco senso continuare con il nome storico”.

Il cambio di nome è stato annunciato per i prossimi giorni.

“In Lazio alcuni ragazzi mi han detto che se fossero nati al Nord sarebbero più autonomisti di noi“, racconta il trentunenne neodeputato. “Si rendono conto che in questi anni i soldi al Sud sono stati mal spesi. Sentire che cresce questo tipo di sensibilità autonomista è stato davvero incredibile”.

“La Lega ha avuto un enorme consenso tra i giovani al primo voto e io credo che nessun altro partito possa vantare una base giovanile così numerosa e presente“, rivendica Crippa.

“Siamo nelle scuole – ha detto -, siamo all’università. E le nostre idee su lavoro, scuola sono molto attrattive”.

Per Andrea Crippa “l’unico governo possibile è quello di centrodestra, con l” appoggio di singoli parlamentari che si accordano sul nostro programma. La porta, per i partiti fuori dal centrodestra, è chiusa”. Se i numeri non ci saranno, “staremo all’opposizione. Meglio quello che scaldare le poltrone di un governo nato al ribasso. Subito a elezioni e vinca il migliore”.