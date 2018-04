Elezioni Terni, M5s unica alternativa per una città da ricostruire

da Stefano Lucidi M5s

Il candidato Sindaco del MoVimento 5 Stelle, i candidati consiglieri comunali e la giunta 5 Stelle. Queste sono le sole ed uniche certezze al momento in questa campagna elettorale a Terni. Se non fosse chiaro, è bene ribadirlo, il progetto 5 Stelle sulla città è iniziato anni fa, ed è maturato poi durante l’ultima consiliatura che ha portato alla naturale candidatura di Thomas De Luca come guida della città. Stiamo parlando di 8 anni di storia del MoVimento in città e 4 anni di storia istituzionali dentro il consiglio comunale.

Da questo nasce una domanda su tutte. Ma questi soggetti e questi signori che oggi parlano del futuro di Terni, quando pensano di iniziare a scrivere i loro progetti? Quando pensano di comporre le loro liste e farci conoscere i loro assessori. Questa atteggiamento da politica Last Minute; non fa e non farà bene alla città, perché il centrosinistra moribondo, e il centro destra inesistente non hanno ancora un progetto per la nostra comunità. A circa 60 giorni dalle elezioni questi personaggi non hanno ancora un idea della città.

Il MoVimento 5 Stelle e Thomas De Luca sono l’unica proposta seria, e una volta per tutte diciamolo, tutto questo è vero senza fare dei giochi al ribasso. Il MoVimento vincerà a Terni non solo perché gli altri hanno dato il peggio di loro stessi, ma perché la nostra proposta è l’unica valida e sostenibile. La Terni del futuro non può che essere a 5 stelle, non ci sono alternative.