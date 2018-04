Bilancio Perugia difficile da digerire, Consigliere Camicia, bicarbonato per tutti

PERUGIA – “Il bilancio, per niente partecipato e proposto unilateralmente al sindaco che ancora una volta disconosce il patto con i cittadini, non rispecchia le aspettative dei perugini”. A dirlo è il consigliere comunale (Gal) Carmine Camicia, dopo aver parlato ininterrottamente per diverse ore per discutere i 38 emendamenti presentati. “Si tratta di un rendiconto difficile da digerire – chiosa ancora Camicia –, non a caso ho offerto durante la seduta dell’assise cittadina del bicarbonato ai consiglieri di maggioranza. Disturbi per la digestione anche per i cittadini che dovranno digerire i quattro milioni e cinquecentomila euro della Tari”.