Nasce il Comitato Umbria 2020 verso le prossime Elezioni Regionali

da Claudio Ricci (Consigliere Regionale)

Il 20 gennaio, alle ore 10.30 al Park Hotel in Perugia Ponte San Giovanni, inizia il cammino del movimento civico verso le elezioni regionali Umbria 2020. Si costituirà il “comitato promotore” delle due liste civiche “Ricci Presidente” e “Italia Civica” (entrambi i marchi sono stati registrati nell’agosto 2017). Subito si procederà all’individuazione di “candidati e referenti” nei territori a partire dalla rete dei 300 riferimenti Umbri.

Sarà, quella del 2020, dopo il “quasi miracolo” del 2015, una “proposta civile” legata al cambiare con capacità di fare in modo trasversale e ben oltre i partiti attuali (in 5 punti programmatici chiari, realizzabili e capaci di rilanciare una Regione ormai ultima in tutte le statistiche italiane).

Durante l’incontro si deciderà se e chi sostenere alle elezioni politiche 2018. Dopo il 2020 dall’Umbria si intende costituire il nuovo partito civile, secondo le indicazioni (sinora non attuate), della Costituzione Italiana, dal nome “Italia Civica” per ricostruire (dopo anni di “rottamatori” e “populisti”) operando ogni scelta sul “merito” per il meglio dei terrori e formando una nuova classe dirigente dell’Umbria e per l’Italia.

Parole chiave: eliminare spechi e inefficienze, semplificare e, con le risorse aggiuntive, investire più in sviluppo economico sostenendo le attività che assumono, meno tasse per tutti (persone e attività) e più sostegni sociali per qualità della vita e sicurezza.