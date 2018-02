Politiche 2018, ecco i candidati del M5S, tutti cittadini attivi e liberi

PERUGIA – Sono tutti cittadini attivi e liberi, scelti democraticamente per cambiare le cose in Parlamento e al Governo. I candidati dei collegi plurinominali umbri di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle sono stati presentati a Perugia dal capogruppo in Assemblea legislativa dell’Umbria, Andrea Liberati. “Ormai ci siamo, siamo ad un passo dal cambiamento” ha affermato Liberati che così ha voluto lanciare un “appello agli umbri” mentre era in corso la presentazione della squadra dei candidati.

Tiziana Ciprini, Filippo Gallinella, Aniello Mascia, Samuele Bonanni al Plutinominale. Stefano Lucidi, Emma Pavanelli, Cristian Brutti, Simonetta Checcobelli al plurinominale. Sono questi i candidati umbri del Movimento Cinque Stelle dei collegi plurinominali per le Politiche 2018.

Domani mattina, sabato 3 febbraio, verranno presentati ufficialmente i candidati dei collegi uninominali umbri di Camera e Senato per il MoVimento 5 Stelle.

E’ la società civile cui ha fatto appello il nostro candidato premier, Luigi Di Maio, allargando così la partecipazione politica a donne e uomini non iscritti al MoVimento, ma attivi sui territori, con l’apporto di tanti professionisti, universitari, imprenditori in tutta Italia.

In Umbria la scelta nazionale è ricaduta per la Camera su:

Paola Giannetakis (Perugia-Trasimeno), docente universitario, analista comportamentale ed esperta in ambito sicurezza, fenomeni criminali e terrorismo;

Gino Di Manici Proietti (Foligno-Castello-Gubbio-Gualdo-Assisi-Valnerina), uno tra i pochi cardiochirurghi europei a utilizzare tecniche mini-invasive. Ha partecipato a oltre 6.000 operazioni al cuore;

Lucio Riccetti (Terni-Spoleto-Todi-Orvieto), già docente presso Università italiane e straniere, attivo sul fronte associativo e della tutela dei Beni Culturali, vicepresidente regionale di Italia Nostra.

Per il Senato la scelta riguarda:

Francesca Tizi (Umbria 1), ricercatrice di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Perugia, abilitata professoressa associata;

Marco Moroni (Umbria 2), carabiniere forestale, già segretario generale del sindacato più rappresentativo del Corpo Forestale dello Stato, protagonista della contrapposizione alla ‘Riforma Madia’ che ha visto la soppressione della polizia ambientale civile.

L’appuntamento è dunque fissato per domani, ore 10, a Perugia, presso Palazzo Cesaroni, Sala Partecipazione