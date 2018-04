Maltempo, allerta meteo, piogge e temporali su centronord

PERUGIA – In Umbria per il 12 aprile sarà tempo generalmente instabile con piogge diffuse localmente intense su tutti i settori al mattino e al pomeriggio. Fenomeni in generale esaurimento in serata. Nel complesso in Italia Giornata all’insegna della generale instabilità al Nord con piogge e rovesci localmente intensi su tutte le regioni sia nelle ore diurne che in quelle serali. Neve ancora sulle Alpi, con le nevicate che potranno spingersi fino anche a 1200 metri sulle zone occidentali.

Tempo instabile sulle regioni centrali con piogge e pioviggini sparse già dal mattino tranne che sulla Toscana. Fenomeni in esaurimento a partire dalla serata salvo nuove precipitazioni sulla Toscana anche a carattere di rovescio.

Condizioni di tempo stabile in mattinata al Sud Italia, salvo qualche pioggia sulle Isole Maggiori, prima di un progressivo peggioramento che dal pomeriggio porterà precipitazioni sparse su tutti i settori. Fenomeni in esaurimento in serata. Temperature minime stazionarie o in aumento mentre le massime tenderanno a calare leggermente.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla serata precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna in estensione, dalle prime ore di domani, su Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo. Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico sulla provincia autonoma di Bolzano.