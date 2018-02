Frecciarossa Perugia Milano, giunta regionale approva contratto di servizio

PERUGIA – La Giunta regionale, nella seduta odierna, ha incaricato il Direttore regionale al Governo del territorio e paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità, a sottoscrivere il contratto con Trenitalia per l’attivazione del servizio ferroviario, con due corse giornaliere sulla tratta Perugia Fontivegge – Arezzo quale estensione di un servizio Frecciarossa che attualmente già collega Arezzo – Milano precisando che tale servizio per il momento assume carattere sperimentale e che la Giunta Regionale valuterà successivamente la possibilità di stabilizzare il servizio.

Il contratto sarà firmato nella giornata di domani autorizzando l’attivazione, a titolo sperimentale, del servizio proposto a decorrere dalla data del 8 febbraio 2018, fino al nuovo cambio di orario previsto per l’8 dicembre 2018.

La decisione della Giunta regionale, come si legge nell’atto predisposto, è scaturita dalla richiesta, avanzata da parte di ampi settori della comunità regionale, di attivare un collegamento ferroviario veloce diretto tra Perugia Fontivegge e Milano Centrale, “nell’interesse generale e per lo sviluppo dell’economia del territorio, garantendo il dettato costituzionale sulla mobilità delle persone similmente a quanto già accaduto in altre regioni d’Italia, quali la Basilicata e la Puglia, caratterizzate anch’esse da scarsi e lenti collegamenti ferroviari lungo l’asse Nord/Sud nazionale confermando il grande interesse pubblico verso questa tipologia di servizi di trasporto passeggeri”.

Per giungere all’affidamento del servizio, è stata attivata una procedura per assicurare, senza rotture di carico, il collegamento con Arezzo da cui è possibile proseguire nella rete dedicata all’Alta Velocità e rivolta a entrambi gli operatori che svolgono servizi a livello nazionale su tale rete.

La società ferroviaria Italo-Nuovo trasporto viaggiatori non ha manifestato interesse mentre la Società ferroviaria Trenitalia spa, ha manifestato il proprio interesse ed ha elaborato e proposto l’attivazione del servizio ferroviario richiesto con due corse giornaliere sulla tratta Perugia Fontivegge – Arezzo quale estensione di un servizio Frecciarossa che attualmente già collega Arezzo – Milano.

La Regione Umbria si farà carico dell’onere per l’attivazione del servizio, fissato in 1.300.000 euro oltre IVA (10%), usufruendo anche di un contributo straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia di 350.000 euro, per il quale la Giunta regionale ha voluto ringraziare il presidente Giampiero Bianconi ed i membri degli Organi della Fondazione “per la sensibilità e l’attenzione dimostrata anche a sostegno di questo importante progetto”.

La fase sperimentale, ha sottolineato la Giunta regionale si propone comunque di garantire un servizio di trasporto di qualità ai cittadini della regione e che, pertanto, la Società ferroviaria dovrà monitorare il flusso di passeggeri in partenza e in arrivo a Perugia Fontivegge, anche al fine di rivedere i termini del contratto, qualora l’utenza risultasse maggiore del previsto. Ed a questo proposito la Giunta ha manifestato apprezzamento anche per le prime risposte degli utenti visto che in pochissime ore sono state ricevute oltre quattrocento prenotazioni.