Freddo, pioggia e neve, in arrivo maltempo anche sull’Umbria

Del giorno di Natale, tutto sommato, non ci si può lamentare. E’ stato freddo è vero, ma il sole del giorno è riuscito a tirar su le temperature anche fino a 6 7 e 8 gradi. Le cose, però, cambieranno radicalmente a partire dal 26 di dicembre 2017. E’ in arrivo, infatti, un ‘ondata di maltempo che dal giorno di Santo Stefano e per le successive 24 e 36 ore prevederà precipitazioni.

Precipitazioni persistenti sulla Liguria centro orientale e da mercoledì il maltempo arriverò à anche sull’Umbria. Sì perché, dopo il Piemonte, Giove Pluvio si sposterà verso la Lombardia settentrionale, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, a Toscana e la nostra Umbria. Per poi interessare il Lazio e l’Abruzzo.

LE PREVISIONI

Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso intorno ai 300 metri sui rilievi nord occidentali e superiore a 1000 metri sulle altre aree alpine. Venti di burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna e dai quadranti meridionali su Liguria e Toscana in successiva estensione al Lazio, alla Campania e alle coste del veneto, del Friuli venezia Giulia, dell’Abruzzo, del Molise, della Puglia meridionale e della Sicilia.