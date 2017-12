Allerta meteo arancione in Umbria, arriva freddo, pioggia e neve

Ci siamo, sta arrivando il grande freddo. Si tratta di una perturbazione che arriva dall’oceano Atlantico. Aria fredda e artica che da questa sera interesserà tutta l’Italia, in particolare il Centro e il Nort Est del Paese. E con il gran freddo arriverà anche la neve anche a bassa quota.

La Protezione civile ha già emesso il suo comunicato dove si avvisano le regione di “condizioni meteo avverse“. Non sarà subito neve, certo, ma si comincerà con la pioggia. Questo su un po’ tutte le regioni indicate.

I fiocchi bianchi arriveranno domani, ma per ora, al Nord, in Lombardia nord orientale e sui settori del settentrione del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e per ora sopra i 6 800 metri.

Per la giornata di domani, ancora allerta arancione sul Levante della Liguria, su gran parte dell’Umbria, sull’Appennino di Rieti e sui bacini del Liri e dell’Aniene nel Lazio, sulla Marsica e sui bacini del Sangro e dell’Aterno in Abruzzo, su gran parte del Molise. Allerta gialla, inoltre, su gran parte del Friuli Venezia Giulia, sull’Alto Piave in Veneto, sulle aree centrali della Liguria, sul settore meridionale dell’Emilia Romagna, sulla Toscana settentrionale e meridionale, sul versante sud-occidentale delle Marche e sul resto di Umbria e Lazio.