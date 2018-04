da Federica Cesarini

press office IJF

Festival del giornalismo, 35 eventi per l’ultima giornata di incontri – L’ultimo giorno del Festival prevede 35eventi suddivisi per tematiche in diverse categorie: panel discussion, incontri, libri, disinformazione, documentari, law&order,crisi umanitarie, Tutti a scuola!, #UsToo e workshop.

Tantissimi gli ospiti a confronto nell’ultima giornata di IJF18: Ferruccio de Bortoli presidente Longanesi Paolo Flores d’Arcais direttore MicroMega insieme sul palco della Sala dei Notari, alle ore 11, per l’incontro Giornalismo e rivolta. Mezzo secolo dopo il ’68.

Alle ore 15 nella Sala dei Notari, parleremo dell’internazionalizzazione delle mafie italiane tracciando la storia e geografia mondiale della ‘ndrangheta insieme al Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, la videoreporter d’inchiesta del Corriere.it Amalia De Simone e Antonio Nicasouno dei massimi esperti di ‘ndrangheta nel mondo.

A mezzogiorno incontreremo il magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo, tra i più amati maestri del noir italiano, a dialogo con Marino Sinibaldi direttore Radio 3, partendo dal suo ultimo libro “L’agente del caos” in uscita per Einaudi ad aprile (Sala dei Notari).

Migrazioni e invasioni, tra satira e fake news sono i temi dell’incontro Lercio vs Giobbe, alle ore 17.30 nella Sala dei Notai. Sul palco, il gioco di battute e improvvisazione tra gli autori di Lercio.it Alfonso Biondi, Vittorio Lattanzi, Andrea Michielotto, Augusto Rasori e il comico, attore e regista, da anni a fianco di Amref Italia,Giobbe Covatta, lascerà spazio anche ad alcuni brevi ted talk di pura realtà – “momenti verità” – con il contributo del giornalista del Tg2 Valerio Cataldi, di David Puente -blogger e debunker- e di operatori di Amref (evento a cura di Amref Health Africa in collaborazione con Lercio).

Per la prima volta al Festival, Roberta Petrelluzzi autrice e conduttrice dal 1988 della trasmissione Un giorno in pretura su RAI 3: 30 anni di cronaca giudiziaria raccontata da un programma cult. Con lei sul palco della Sala dei Notari, alle ore 16, Antonio Sofi RAI 3.

Alle 14.30 nella Sala Raffaello dell’Hotel Brufani, la presentazione del libro “Scoperta. L’Italia rinasce dalla ricerca scientifica?” (Codice Edizione, 2018) di Roberto Defez ricercatore CNR, insieme alla senatrice a vita Elena Cattaneo e Marco Cattaneo direttore Le Scienze.

E incontreremo il cantautore Dario Brunori, in arte Brunori Sas, che racconterà al pubblico tutti i ‘suoi mondi’ tra musica, teatro, televisione, sul palco della Sala dei Notari alle ore 21, insieme a Luca Valtorta La Repubblica.

Nascere e crescere donna in Medio Oriente comporta dover lottare per i propri diritti e per la propria sopravvivenza anche di più che in altre parti del mondo. Alle ore 11.45 nella Sala Raffello dell’Hotel Brufani il dibattito La guerra e la forza delle donne con Laura Aprati giornalista e documentarista, Marco Bova giornalista e documentarista, Sara Manisera giornalista freelance, Arianna Paganifotografa freelance Marta Serafini Corriere della Sera.

Quello tra giornalismo e pubblicità è sempre stato un rapporto a doppio filo, una relazione necessaria, sofferta e vitale allo stesso tempo. Il digitale ha creato le condizioni per ridefinire questo legame, prima che il filo si spezzi. Chi ha paura del Brand Journalism? A dialogo Federico Ferrazza direttore Wired Italia, Paolo Iabichinochief creative officerOgilvy& Mather Italia e Anna Masera garante del lettore La Stampa (ore 11 Sala del Dottorato).

Tra i panel discussion di domenica: Newsfood: parlare di cibo sui media tra gusto, salute, economia e fake news con Dario BressaniniUniversità dell’Insubria, Chiara Centamoriconsulente e project manager, Eleonora CozzellaGruppo L’Espresso, Manuela Krondirettore corporate affairs Nestlé e Roberta RussoAIDEPI(ore 15.30 Hotel Brufani Sala Raffaello);Politicalbots, disinformazione a portata di mouse con Renato Gabrielefondatore Oohmm, Giulia SenoANSA, Manuela Vaccagiornalista (ore 15.45 Centro Servizi G. Alessi); I nuovi linguaggi del graphicjournalism: dal reportage a fumetti al political comic con Lelio Bonaccorsofumettista, Claudia Brunettogiornalista e critica teatrale, Gianluca Costantiniartista attivista, Marta Occhipintigiornalista e saggista ed Elettra Stambouliscuratrice d’arte e scrittrice(ore 15.30 Sala del Dottorato); nell’incontro Arte al buio una reportage-inchiesta sull’arte “nascosta” in Umbria, realizzato dalla Scuola di giornalismo radio televisivo di Perugia, con Valerio CataldiTG2, Ida Colucci direttrice Tg2 e Antonio Soccidirettore Scuola di Giornalismo Perugia (ore 17.00 Sala della Vaccara).

Parleremo di Luci e ombre dei corridoi umanitari: funzionamento, prospettive e rappresentazione mediatica con Laura Silvia Battaglia giornalista freelance, Marta Cosentino giornalista freelance, GaëlleCourtens portavoce FCEI eGennaro Giudetti operatore umanitario (ore 18.15 Sala della Vaccara); del Terremoto: lo stato della ricostruzione e il ruolo del giornalismo con Livia D’Andreavolontaria Brigate di Solidarietà Attiva, Emidio di TreviriEmidio di Treviri,Davide FalcioniFanpage.it, Mario SensiniCorriere della Sera eAndrea VolterraniUniversità di Roma Tor Vergata (ore 17 Centro Servizi G. Alessi); delle persone intersex e transgender, oltre gli stereotipi con Michela Balocchiricercatrice e co-fondatrice Intersexioni,Ethan Bonaliattivista transgender, Jane Faegiornalista e attivista per la libertà sessuale eStorm Turchiattivista transgender(ore 15.30 Sala della Vaccara).

AlCinema Postmodernissimo, alle ore 11, la proiezione in anteprima assoluta di Fuori fuoco, un film documentario girato da 6 detenuti nel carcere di massima sicurezza di Terni. Nel film gli autori raccontano la propria vita mettendo a confronto personalità e nazionalità diverse mettendo in scena la semplice verità, la dimensione più sorprendete.Regia di RachidBenbrik, Erminio Colanero, Rosario Danise, Alessandro Riccardi, Slimane Tali, Thomas Fischer.

Interverranno alla proiezione: Chiara Pellegrini Direttrice del carcere di Terni, Oreste Crisostomi fil-maker e i produttoriSandro Frezza e Ferdinando Vicentini Orgnani.

Come preparare al meglio genitori e bambini per il nuovo mondo tecnologico, conRoberta Cavallofondatrice Bimbiveri, Alberto Giustiimprenditore e consulente strategico, Mara Parisico-fondatrice Scuoletta Montessori e Andrea Viscontifondatore Sinba (ore 17 Hotel Brufani Sala Raffaello).

Alcuni degli incontri della sezione Law&Order da segnalare: Contenuti digitali: nuovi diritto d’uso, riuso e responsabilità con Matteo Jori Università degli Studi di Milano (ore 11); Come ti twitto la campagna elettorale con Mirella Marchese ricercatrice Osservatorio di Pavia (ore 13); Protezione dei giornalisti, sorveglianza di massa e diritti fondamentali con Pierluigi Perri Università degli Studi di Milano (ore 15); Big data, informazione e conoscenza: valore e rischi con Fernanda Faini presidente Circolo dei Giuristi Telematici (ore 18).

Eventi in live streaming – Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul sito, nella scheda di ogni evento, sul canale YouTube e sulla piattaforma video di IJF, dove è possibile seguire gli eventi in diretta oppure on demand, con l’archivio delle edizioni passate.

Per consultare l’intero programma della giornata e del festival: qui

Il programma può subire variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.