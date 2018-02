Sbaracco nel centro storico a Perugia, super sconti in 80 negozi

Terminati i due giorni di Sbaracco nel centro storico a Perugia. All’iniziativa, promossa dal Consorzio Perugia in centro, in collaborazione con il Comune di Perugia, hanno aderito diversi commercianti. Super sconti in 80 negozi dell’acropoli. Il format del super saldi è stato rivisitato.

Non solo le caratteristiche casette in legno e tessuto a strisce ad accogliere abbigliamento, accessori e calzature in saldo, ma anche spazio per articoli nuovi come prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere della persona, casalinghi, artigianato e giocattoli per un totale di 80 attività commerciali aderenti.

Inoltre accanto allo shopping un’area gioco per bambini in piazza Matteotti.