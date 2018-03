Dipendenti della Perugina licenziati, trattati come pedine, il racconto

PERUGIA – La mamma operaia allo stabilimento Perugina di San Sisto a Perugia e lo zio impiegato negli uffici dello stesso. Due persone perdono il posto di lavoro. E’ la terribile storia che sta accadendo alla storica fabbrica fondata da Luisa Spagnoli.

«Mio zio – racconta Lorenzo – lo hanno rimpiazzato oggi. Lo hanno chiamato, gli hanno consegnato una lettera e via a casa. Lunedì non dovrà più presentarsi a lavoro».

Lorenzo ha raccontato quello che è accaduto: «Ieri 5 le persone licenziate e oggi 35, tutti dipendenti che lavorano in ufficio, per gli operai è tutta un’altra storia».

Vengono chiamati accompagnamenti, ma di fatto sono licenziamenti alla buona uscita: «I dipendenti saranno sostituiti, quel posto di lavoro non viene tolto, ma sostituito da giovani laureati a 2 anni, un ingaggio biennale se va bene, altrimenti 6 mesi. I giovani costano meno. Mio zio è stato affiancato per circa 6 mesi da giovani che hanno imparato il suo lavoro. E oggi lo hanno buttato fuori».

Per gli operai è diverso: «Vengono tenuti in cassa integrazione con varie proposte – ha spiegato -, ma per i dipendenti in ufficio l’effetto è immediato. Mia mamma non lavora più da qualche mese, ma ormai sappiamo la faccenda. Due persone in famiglia – ha concluso – che perdono il lavoro, la mamma e lo zio»

(Storia raccontata da Lorenzo Tortoioli, figlio di un’operaia)