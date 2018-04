Grande successo per il ChocoCircus by Eurochocolate a Civitanova Marche

Grande successo per il ChocoCircus by Eurochocolate che, dal 28 al 31 Marzo, ha animato Civitanova Marche grazie all’iniziativa del Centro Commerciale Il Cuore Adriatico, in collaborazione con Sangit. Uno spettacolo unico nel suo genere che, in occasione delle festività pasquali, ha visto protagonista il cioccolato unito alla magia del circo.

Numeri da tutto esaurito con oltre 2.600 spettatori presenti nei 4 giorni di evento, per un totale di 20 spettacoli gratuiti, 3.000 tavolette di cioccolato firmate Costruttori di Dolcezze offerte e ben 10 kg di assaggi di cioccolato distribuiti durante le parate, per la gioia di grandi e piccini.

A rendere speciale l’apertura del ChocoCircus, nella mattina del 28 Marzo, la partecipazione del Comprensivo Scuola Primaria G.Mazzoni di Sant’Elpidio a Mare e degli studenti della Scuola d’Infanzia e Primaria della scuola di Arquata del Tronto, accompagnati dal Sindaco del piccolo comune colpito dal sisma – Aleandro Petrucci.

Un ringraziamento speciale arriva dalla Direttrice del Centro Commerciale Il Cuore Adriatico – Dott.ssa Giulia Gamberini – al Comune di Civitanova Marche per aver sostenuto l’evento con il Patrocinio e, in particolar modo, al Sindaco Fabrizio Ciarapica per la disponibilità all’incontro con il Sindaco di Arquata e le importanti e solidali parole di appoggio dedicate agli speciali ospiti della mattinata, oltre all’attenzione che da sempre dedica alle iniziative che si svolgono al Centro Commerciale.

In un commento della Dott.ssa Gamberini anche un ringraziamento a Eurochocolate “per l’organizzazione di eventi importanti che hanno il sapore di favola che ci riportano ad essere piccini e a sognare.”

All’interno di un vero e proprio tendone da circo, un originale Capitano Navigatore ha raccontato dalla sua nave l’affascinante storia del cacao, dalle lontane origini alla trasformazione in cioccolato, alternandosi con altrettanto curiosi personaggi: dalla golosa Donna Cannolo, allo strabiliante Chocoliere, passando per il Lettore, l’Acrobata e la Domatrice di Pasticceri.

A completare questo magico mondo, la ChocoMostracomposta da 20 tele artistiche adornate di originali collage dalle prestigiose firme di Alviero Martini, Gai Mattiolo, Lorenzo Riva, Fausto Sarli, Fiona Swarosky, Jamal Taslaq, Angelo Vitto, Rocco Barocco, Renato Balestra, Camillo Bona, Franco Ciambella, Enrico Coveri, Raffaella Curiel, Marella Ferrara, Egon Furstenberg, Rosy Garbo, Anton Giulio Grande e Marinella.

Il ChocoCircus, format originale e innovativo

Il ChocoCircus, format originale e innovativo per promuovere la cultura del cioccolato, è un progetto firmato Eurochocolate, la kermesse che richiama ogni anno a Perugia un milione di visitatori e che con la prossima edizione (19-28 Ottobre 2018) festeggerà la sua XXV edizione.

Una ChocoPasqua così non si era mai vista!

