Unistra, Finanza Perugia indaga su 150 mila euro di lavori

PERUGIA – C’è un’indagine in corso all’Università per gli stranieri di Perugia, su 150 mila euro di lavori. Accertamenti della Guardia di Finanza sono in corso per il restauro di tre sale affrescate al terzo piano di Palazzo Gallenga.

Per due volte nelle ultime settimane i finanzieri hanno varcato il portone d’ingresso dell’Università per Stranieri di Perugia acquisendo documenti prima per il bando e poi per la gestione del cantiere. Le fiamme gialle sono entrate in azione su mandato della Procura della Repubblica di Perugia.

Al centro dell’interesse dei militari c’è un bando per il restauro di saloni affrescati nella sede di Palazzo Gallenga.

Un’operazione che ha fatto registrare un segno meno piuttosto sostanzioso alla colonna uscite del bilancio dell’Unistranieri.

I finanzieri sono entrati per la prima volta a Palazzo Gallenga a dicembre dello scorso anno e poi di nuovo una seconda volta qualche settimana fa. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro. Le verifiche sono ancora nella fase iniziale e vengono coperte dal massimo riserbo.