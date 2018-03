Sgominata banda di spacciatori italiani e stranieri attiva tra Terni e Roma

TERNI – Si è conclusa questa mattina l’operazione della Squadra Mobile di Terni, denominata “Montana”,che ha consentito la cattura di 14 soggetti in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare emesse dalla locale A.G., 6 delle quali in carcere ed 8 agli arresti domiciliari. Contestualmente, sono state eseguite 9 perquisizioni domiciliari a carico di altri soggetti contigui agli arrestati. Gli arrestati ed i denunciati in stato di libertà sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’operazione “Montana”ha visto impegnati nelle città di Terni e Roma oltre 150 operatori, appartenenti a tutti gli Uffici della Questura di Terni ed ad altre Questura limitrofe (Roma, Perugia, Viterbo, Arezzo, L’Aquila e Rieti), oltre che al Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” e “Lazio”, alle unità cinofile della Questura di Roma ed al Reparto Volo di Pratica di Mare.

E’ stata completamente disarticolata una rete criminale multietnica (italiani, albanesi, tunisini e peruviani), capace di un giro d’affari di alcune centinaia di migliaia di euro mensili attraverso la cessione di stupefacente di varia tipo (cocaina, eroina, hashish, marijuana e droghe sintetiche), in parte acquisito nella Capitale ed in parte da cittadini albanesi,spacciato sul mercato ternano, in particolare nel centro cittadino e nei luoghi di aggregazione giovanile.

Le indagini

Nel quadro del progetto preventivo e repressivo promosso dal Questore Antonino Messineo finalizzato ad arginare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella città di Terni, l’indagine della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Terni diretta dal Commissario Capo Davide Caldarozzi, coordinata dal Procuratore Capo della Repubblica dott. Alberto Liguori e dal Sost. Procuratore dott. Marco Stramaglia, ha preso le mosse dall’arresto per droga nel giugno del 2017 di un cittadino albanese, rintracciato di ritorno da Roma in auto, a bordo della quale, abilmente occultato all’interno di un vano del cruscotto, trasportava un panetto di cellophane contenente oltre un kg di cocaina purissima. Oltre all’arrestato, nel corso dell’intervento, era stato identificato un giovane ternano,sempre proveniente da Roma a bordo di un’altra autovettura, con funzione di “staffetta”per far scattare l’allarme in caso di posti di controlloda parte delle Forze di Polizia.

Nel prosieguo dell’indagine, attraverso centinaia di ore di attività tecniche e servizi di osservazione, sono statearrestate in flagranza ulteriori persone e sequestrati discreti quantitativi didroga, acquisendo gli elementi probatori per delineare poi l’intera rete criminale e consentire l’emissione dei provvedimenti restrittivi da parte dell’Autorità Giudiziaria.

La rete criminale ed il modus operandi

La rete criminale, composta perlopiù da pluripregiudicati (e, tranne uno, tutti tra i 25 e i 35 anni), prevedeva un tarantino di 66 anni, residente a Terni, che vanta nel suo curriculum criminale rapine, estorsioni e naturalmente spaccio di stupefacenti, suo figlioconvivente, 3 giovani ternani già noti alla Polizia di Stato, un napoletano, 3 tunisini, 2 albanesi, e un peruviano, oltre a due persone residenti a Roma: un italiano ed un altroalbanese. Il luogo di ritrovo e dello spaccio, la vera e propria centrale “operativa”, era stata fissata in un locale pubblico, allocato in una via molto trafficata della città di Terni, poco fuori dal centro cittadino.

Le figure di spicco della rete, sedute ai tavoli del bar,gestivano lo spaccio di stupefacenti, prendendo accordi con fornitori, pusher e consumatori anche attraverso“pizzini”, spesso utilizzati per indicare i luoghi delle consegne, bruciati subito dopo per non lasciare traccia. In altre occasioni, per non destare sospetti, gli incontri di “affari”venivano organizzati all’interno di alcune Chiese cittadine. Lo stupefacente proveniente dalla Capitale arrivava a Terni trasportato su autovetture con il vano porta oggetti modificato, spesso ricorrendo al sistema delle “staffette”, e veniva consegnato dagli stessi “romani” nel richiamato locale pubblico, dove veniva preso in consegna dal figlio del tarantino e da uno dei tre giovani spacciatori ternani.Quest’ultimo,sicuramente il più attivo della rete, dopo aver “tagliato” la droga, la suddivideva in dosi per lo spaccio al minuto. Tale operazione avveniva in una fitta boscaglia, nellaperiferia della città, che raggiungeva con il suo scooter.

Una volta preparate le dosi, il giovane tornava in centro cittadino, dove, sempre a bordo dello scooter, le consegnava ad altri pusher e consumatori. Rapido negli spostamenti, cambiava quasi quotidianamente itinerario, ed in un giorno riusciva a “servire” una folta clientela, variegata per fasce di età e di reddito. Oltre a lui, è emersa nel corso delle indagini un’importante serie di spacciatori, attivi soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da giovani.

Il ricavato della vendita dello stupefacente, ripartito tra i principali esponenti del gruppo soprattutto tra i tavoli dell’esercizio pubblico, veniva poi utilizzato anche per finanziare acquisti sempre più ingenti di droga. Da quanto emerso dall’indagine, il prezzo stabilito per l’acquisto di un 1grammo di cocaina si aggirava sugli 80 euro. In sintesi, nella fase precedente alla esecuzione delle 14 misure restrittive, risultano inoltre 5 persone arrestate in flagranza di reato e 15 denunciate in stato di libertà, oltre al sequestro di stupefacente e munizionamento (circa 2,5 kg di cocaina (principio attivo all’80%), 100 gr. di MDMA, 500 gr. di marijuana e 100 gr. di hashish, 39 proiettili cal. 38 special.