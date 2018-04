Cade un pezzo di cordolo da ponte via Mentana a Perugia, nessun ferito

PERUGIA – Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita in via Settevalli a Perugia. Un pezzo di cordolo si è staccato dal ponte di via Mentana, nel tunnel che va da via Settevalli alla stazione di Fontivegge. E’ successo oggi intorno alle 17. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con un’autoscala per le dovute verifiche. Un pezzo di cordolo del ponte – si apprende dai caschi rossi – è caduto giù. Una parte della via Settevalli è stata messa in sicurezza, con la chiusura e la deviazione del traffico in altra zona della città.

La zona tra l’altro è sempre molto trafficata, la fortuna ha voluto che il quel momento nessuno si trovasse a passare da lì. Sul luogo sono arrivati anche la polizia municipale di Perugia, i tecnici e il geometra incaricati dal comune. Indagini sono comunque in corso.